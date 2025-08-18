Waldbrände in Spanien (Lalo R. Villar/AP/dpa)

Damit stieg die Zahl der Toten in den Katastrophengebieten auf mindestens vier. Auch in Portugal starb ein Feuerwehrmann bei seinem Einsatz. Damit kamen in Portugal bislang zwei Menschen durch die Brände ums Leben. Landesweit kämpfen tausende Einsatzkräfte gegen zahlreiche Waldbrände, die nach Regierungsangaben bereits 17-mal so viel Fläche verbrannt haben wie im vergangenen Jahr. Auch in Spanien ist die Situation noch nicht unter Kontrolle. Regierungschef Sanchez schickte hunderte weitere Soldaten in besonders betroffene Gebiete.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.