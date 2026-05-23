Archäologie

Die Organisation "English Heritage" hat ein 4.500 Jahre altes Haus wieder aufgebaut und es jetzt vorgestellt. Es steht nahe der archäologischen Stätte Durrington Walls auf dem Gelände um Stonehenge. Mehr als 100 Freiwillige haben das Haus neun Monate lang aufgebaut. Dafür benutzten sie ausschließlich prähistorische Werkzeuge, etwa Steinäxte. Als Baumaterialien wurden beispielsweise Schilfstroh, Kiefernbalken und Kreidelehm genutzt. Das Haus soll ab September auch als lebendiger Geschichtsunterrichtsraum Schulgruppen offen stehen. Geleitet wurde das Projekt vom preisgekrönten experimentellen Archäologen Luke Winter.
Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.