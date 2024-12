SPD-Mitgliederbefragung

Katja Wolf (Fraktionsvorsitzende BSW), Steffen Schütz (Stellvertretender Fraktionsvorsitzender BSW), Mario Voigt (Fraktionsvorsitzender CDU), Georg Maier (SPD, geschäftsführender Innenminister) auf dem Weg, um den Koalitionsvertrag vorzustellen. (picture alliance / foto2press / Steffen Proessdorf)

Am Mittag endet eine Mitgliederbefragung der Sozialdemokraten zu einem möglichen Regierungsbündnis. Voraussichtlich am Nachmittag will der Landesvorstand das Ergebnis bekanntgeben. Die rund 3.400 SPD-Mitglieder in Thüringen waren seit Ende November aufgerufen, sich an der Online-Befragung zu beteiligen. Vor allem der linke Partei-Flügel und die Jusos hatten eine kritische Haltung zu einer Regierungsbeteiligung eingenommen. Der Vorstand und Kommunalpolitiker warben dagegen für den Koalitionsvertrag.

Bei der CDU und dem BSW hatten Parteitage der Vereinbarung bereits zugestimmt.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.