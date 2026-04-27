Drohnen spielen eine zentrale Rolle in dem Kriegsfilm "Killhouse", der in den ukrainischen Kinos angelaufen ist. (ANDRIY ANDRIYENKO / 65TH MECHANIZED BRIGADE OF UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP)

Wie die britische Zeitung "The Guardian" schreibt, ist "Killhouse" ein Action-Thriller. Nach Angaben der Macher ist es der erste Spielfilm in der Geschichte des Kinos, der Aufnahmen von echten Kampfdrohnen verwendet. In "Killhouse" gibt es auch Gastauftritte von bekannten Persönlichkeiten, darunter ist der ehemalige Chef des militärischen Geheimdienstes, Kyrylo Budanov. Der Schauspieler Denis Kapustin ist inzwischen selbst Drohnenpilot.

Für den Inhalt ließ sich Regisseur Liubomyr Levytskyi von einer realen Geschichte inspirieren: Ein Paar sucht eine Verwandte und gerät unter russischen Beschuss. Eine ukrainische Drohne lotst die Frau dann aus der Gefahrenzone. Derzeit wird von "Killhouse" eine englischsprachige Version vorbereitet und eine vierteilige Serie für Streaming-Plattformen wie Netflix erwägt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.