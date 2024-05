Das Atomkraftwerk im französischen Flamanville soll zeitnah in Betrieb genommen werden. (Charly Triballeau / AFP / dpa / Charly Triballeau)

Die französische Atomaufsichtsbehörde ASN genehmigte die Inbetriebnahme des Reaktors am Ärmelkanal. Somit könne der staatliche Energiekonzern EDF damit beginnen, das Werk mit Brennstoff zu beladen, hieß es. EDF will im Sommer erstmals Strom in dem Reaktor produzieren.

Der Bau des umstrittenen Reaktors wurde 2007 begonnen. Die zuletzt geschätzten Kosten in Höhe von 13,2 Milliarden Euro sind viermal so hoch wie ursprünglich vorgesehen. Für Verzögerung sorgten unter anderem undichte Schweißnähte in der Stahlhülle.

Frankreich setzt für seine Stromversorgung massiv auf Nuklearenergie. Präsident Macron will den Atomsektor im Land deutlich ausbauen.

