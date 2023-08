Indien landet erfolgreich auf dem Mond. (Aijaz Rahi/AP/dpa)

Wegen des Geländes galt die Landung als schwierig. Die Sonde soll zwei Wochen in Betrieb sein. Wissenschaftler erhoffen sich neue Erkenntnisse über die mineralische Zusammensetzung der Mondoberfläche. Das Eis in der Region könnte Treibstoff, Sauerstoff und Trinkwasser für künftige Raumfahrtmissionen liefern.

Indien ist nach den USA, Russland und China die vierte Nation, der eine Landung auf dem Mond gelungen ist. Zudem war es die erste Landung am Südpol des Mondes. In Indien löste der Erfolg großen Jubel aus. Für viele markiert er den Aufstieg Indiens zu einer Raumfahrtnation. "Indien ist auf dem Mond", sagte der Chef der indischen Raumfahrtagentur, S. Somanath. "Dies ist ein Siegesschrei für das neue Indien", meinte Ministerpräsident Modi, der die Mondlandung während des BRICS-Gipfel in Südafrika verfolgte.

2019 war die Raumsonde Chandrayaan-2 noch abgestürzt

Für Indien war es der zweite Versuch, eine Sonde auf dem Mond zu landen. Die Sonde ist rund zwei Meter hoch und wiegt gut 1.700 Kilogramm. Die Vorgängerin Chandrayaan-2 war 2019 bei Landeanflug auf den Mon noch abgestürzt. Erst am Wochenende scheiterte ein russischer Versuch, erstmals am Südpol des Mondes zu landen. Die Raumsonde Luna-25 zerschellte auf dem Erdtrabanten. Im April war der Versuch des japanischen Startups "ispace" gescheitert.

Die Trägerrakete mit Chandrayaan-3 war am 14. Juli von der südindischen Insel Sriharikota ins All gestartet. Die Mondsonde brauchte deutlich länger zu dem Erdtrabanten als etwa die bemannten Apollo-Missionen der USA in den 1960er- und 70er-Jahren. Dafür sind die Kosten der indischen Mission mit umgerechnet etwa 66 Millionen Euro deutlich geringer als in anderen Ländern.

23.08.2023