Kaschmir-Konflikt

Zwei Bewohner inspizieren in Poonch im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir ein durch pakistanischen Artilleriebeschuss beschädigtes Haus. (AP / dpa / Channi Anand)

Das indische Verteidigungsministerium meldete am Abend Luftangriffe des Nachbarlandes auf Gebiete im indisch kontrollierten Teil der Region Kaschmir sowie im Bundesstaat Punjab. Das pakistanische Außenministerium wies dies kategorisch zurück. Informationsminister Tarar betonte, Pakistan habe bisher keine Ziele jenseits der Grenze angegriffen. Die jeweiligen Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Indien und Pakistan streiten seit Jahrzehnten um den Grenzverlauf in der Region Kaschmir. Zuletzt hatten die Spannungen wieder zugenommen. Seit Mittwoch wurden bei gegenseitigem Beschuss mindestens 47 Menschen getötet. Auslöser der neuen Kämpfe war ein Anschlag auf indische Touristen am 22. April.

US-Vizepräsident Vance äußerte sich in einem Interview mit dem Sender "Fox News" zwar besorgt, stellte aber klar, die USA würden sich nicht in den Konflikt einmischen, der sie im Grunde nichts angehe. Man könne höchstens auf diplomatischem Weg beide Seiten dazu ermutigen, zu deeskalieren.

