Caricom-Gipfel in Georgetown

Indiens Premierminister Narendra Modi während eines Besuchs in Guyana. (AP / Matias Delacroix)

Bei einem Besuch in Guyanas Hauptstadt Georgetown sagte Modi, Indien werde Technologie zur Verfügung stellen. Er sicherte Hilfen beim Bau mobiler Krankenhäuser in ländlichen Gebieten, Drogentestlabore, Fluss- und Seefähren in der Region sowie bei der Bekämpfung von Algenplagen an. Zudem sagte Modi die Vergabe von mehr als 1.000 Stipendien zu. Zugleich verwies er auf Guyanas wachsende Bedeutung als Erdöl- und Erdgasproduzent, nachdem vor gut zehn Jahren größere Vorkommen vor der Küste des Landes entdeckt worden waren. Guyana werde Indien helfen, seine Energiebedarf sicherzustellen.

Es war der erste Besuch eines indischen Regierungschefs in dem Land seit mehr als 50 Jahren. Guyana dient als Sitz der Karibischen Gemeinschaft Caricom, deren 15 Mitgliedsstaaten unter anderem in der Handelspolitik kooperieren. Fast 40 Prozent der Bevölkerung hat Wurzeln in Indien.

