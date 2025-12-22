Die Handelsminister von Neuseeland und Indien, Todd McClay und Piyush Goyal (Archivbild) (IMAGO/ANI News)

Die offizielle Unterzeichnung ist nach Angaben aus Neu Delhi für das erste Quartal 2026 geplant. Indien kann demnach künftig Waren aller Art zollfrei nach Neuseeland ausführen. Neuseeland erhält im Gegenzug einen Nachlass bei Zöllen. - Der Handel zwischen beiden Ländern hat verglichen mit anderen Handelsbeziehungen Indiens ein relativ geringes Volumen. 2024 belief er sich auf einen Umfang von 2,4 Milliarden Dollar.

Mit dem Freihandelsabkommen soll auch eine vereinfachte Einreise aus Indien nach Neuseeland emöglicht werden. Der Juniorpartner der neuseeländischen Regierung, die Partei New Zealand First, kritisierte, man gebe zu viel preis, besonders bei der Einwanderung.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.