Diplomatie

Russlands Präsident Putin und der indische Premier Modi wollen die Zusammenarbeit beider Länder vertiefen (Archivbild).

Das teilte das Büro von Ministerpräsident Modi nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin mit. Demnach soll Putin zum jährlichen Gipfeltreffen der beiden Länder in diesem Jahr nach Indien reisen.

Die Annäherung erfolgt inmitten diplomatischer Spannungen mit den USA. Diese hatten zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent auf indische Waren verhängt, um Indien für den Kauf von russischem Erdöl zu bestrafen. Indiens Verteidigungsminister Singh sagte daraufhin seine für kommende Woche geplante Reise nach Washington ab. Auf diesem Termin hätte der Kauf neuer US-Waffensysteme und Flugzeuge durch Indien bekanntgegeben werden sollen.

Indien unterhält seit Jahrzehnten gute Beziehungen zu Russland ebenso wie zu westlichen Staaten.

