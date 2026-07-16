Persischer Golf

Die Anordnung gilt für Reeder, Schiffsmanager und Personalvermittler, wie die indische Generaldirektion für Schifffahrt mitteilte. Hintergrund ist die angespannte Lage im Persischen Golf. Dort werden im Krieg zwischen dem Iran und der USA immer wieder Frachter beschossen. Dabei wurden in den vergangenen Wochen mehrere indische Besatzungsmitglieder getötet.
Laut Zahlen der Nachrichtenagentur Reuters ist Indien mit mehr als 300.000 Seeleuten der weltweit drittgrößte Anbieter von Arbeitskräften für die globale Schifffahrt.
Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.