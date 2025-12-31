Protektionismus

Dies gab die Regierung in Neu-Delhi bekannt. Demnach soll für die meisten Stahlprodukte über drei Jahre ein Zoll von bis zu zwölf Prozent gelten. Damit wolle man die heimische Industrie vor Billig-Importen vor allem aus China schützen, hieß es. Die indische Handelsbehörde hatte zuvor einen plötzlichen und erheblichen Anstieg an Stahleinfuhren festgestellt.
Die Regierung hatte bereits im April Zusatzzölle auf Stahl eingeführt; damals galt die Maßnahme aber nur für 200 Tage.
Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.