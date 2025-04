Nach Angriff in Kaschmir

Abtransport der Leichen von Anschlagsopfer in Srinagar in Kaschmir. (Mukhtar Khan/AP/dpa)

Zudem gab die indische Regierung eine Reisewarnung für Pakistan heraus. Die Regierung in Pakistan hob daraufhin alle Visa für indische Staatsangehörige auf und erklärte einige Diplomaten zu unerwünschten Personen. Außerdem wurde der Luftraum für indische Fluggesellschaften geschlossen und der Handel mit Indien ausgesetzt, auch über Drittländer.

Bei dem Anschlag waren am Dienstag 26 Menschen getötet und mindestens 17 teils schwer verletzt worden. Die Angreifer schossen nach Behördenangaben gezielt auf Touristen. Die Suche nach den Tätern dauert an. In dem mehrheitlich von Muslimen bewohnten Gebiet kommt es immer wieder zu Kämpfen zwischen indischen Regierungstruppen und aufständischen Milizen.

