In Neu Delhi in Indien protestierten Aktivisten und Mitglieder der Kakerlaken-Partei über Wochen gegen Bildungsminister Pradhan und Premierminister Modi. (AFP / MANAN VATSYAYANA)

Pradhan teilte mit, er habe Premierminister Modi gebeten, ihn aus dem Amt zu entlassen. Er reagiert damit auf Unregelmäßigkeiten bei einem Aufnahmetest für das Medizinstudium. Weil Prüfungsaufgaben vorher bekannt geworden waren, mussten mehr als zwei Millionen Bewerber den Test wiederholen.

Die indische Polizei ging wiederholt mit Gewalt gegen die protestierenden Schüler und Studenten vor - zuletzt heute in der Hauptstadt Neu Delhi. Der Rücktritt von Bildungsminister Pradhan war die Kernforderung der Protestgruppe, die sich als "Kakerlaken-Bewegung" bezeichnet. Der Name geht zurück auf eine Äußerung des Obersten Richters Indiens. Er hatte junge Arbeitslose im Land als "Kakerlaken" bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.