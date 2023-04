Die Grenzregion zwischen China und Indien (AFP / MONEY SHARMA)

Niemand könne Indien Land auch nur in der Größe einer Nadelspitze wegnehmen, sagte Shah einem örtlichen Fernsehsender. Er stellte eine Initiative vor, die die Lebensbedingungen der Menschen in der weitgehend unbewohnten Region im Himalaya-Gebirge verbessern soll. Der chinesische Außenamtssprecher Wang kritisierte Shahs Besuch und bezeichnete die Region als Teil von Chinas Hoheitsgebiet. Die Reise des indischen Außenministers verletze die territoriale Souveränität der Volksrepublik. Sowohl Indien als auch China beanspruchen das Gebiet im Himalaya für sich. Peking nennt die Region Zangnan, der indische Name ist Arunachal Pradesh. Der Konflikt hatte in den Sechzigerjahren zu einem kurzen Krieg geführt, den China gewann.

Im Sommer 2020 kam es in der Region zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Soldaten beider Seiten. Anschließend verstärkten beide Länder ihre Truppen an der Grenze.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.