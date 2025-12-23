Hindunationalisten

Sie forderte die Regierung in Neu Delhi auf, den Schutz der Gläubigen sicherzustellen. Die Übergriffe untergrüben das in der Verfassung garantierte Recht auf Religionsfreiheit, betonten die Bischöfe. In den vergangenen Wochen wurden in vielen Landesteilen Weihnachtsfeiern gestört, Weihnachtsdekorationen zerstört sowie das Singen von Weihnachtsliedern unterbunden.
In Indien kommt es immer wieder zu Attacken von Anhängern extremistischer Hindugruppierungen auf religiöse Minderheiten im Land.
Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.