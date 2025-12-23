Hindunationalisten
Indiens Kirche beklagt massive Angriffe auf Christen in der Vorweihnachtszeit

Indiens katholische Bischofskonferenz hat einen alarmierenden Anstieg hindunationalistischer Angriffe auf Christen in der Vorweihnachtszeit beklagt.

    Soldaten halten Wache vor einer katholischen Kirche in Indien.
    Soldaten halten Wache vor einer katholischen Kirche in Srinagar (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Saqib Majeed)
    Sie forderte die Regierung in Neu Delhi auf, den Schutz der Gläubigen sicherzustellen. Die Übergriffe untergrüben das in der Verfassung garantierte Recht auf Religionsfreiheit, betonten die Bischöfe. In den vergangenen Wochen wurden in vielen Landesteilen Weihnachtsfeiern gestört, Weihnachtsdekorationen zerstört sowie das Singen von Weihnachtsliedern unterbunden.
    In Indien kommt es immer wieder zu Attacken von Anhängern extremistischer Hindugruppierungen auf religiöse Minderheiten im Land.
