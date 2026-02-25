Nahost-Visite

Premierminister Modi (l.) zu Gast bei Ministerpräsident Netanjahu in Israel (Seshadri Sukumar / ZUMA Press Wire / Seshadri Sukumar)

Diese solle eine Quelle der Stärke in einer unsicheren Welt bleiben, sagte Modi in einer Rede vor der Knesset in Jerusalem. Zugleich sprach er sich für einen gerechten sowie dauerhaften Frieden für alle Menschen in der Region aus. Modi war zuvor von Ministerpräsident Netanjahu empfangen worden, der ihn als "Freund" und "Bruder" bezeichnete. Medienberichten zufolge geht es bei dem Besuch unter anderem um beiderseitige Rüstungsgeschäfte. Als weitere Themen für Kooperationen genannt wurden die Felder Wirtschaft, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit.

Beide Länder unterhalten erst seit 1992 volle diplomatische Beziehungen. 2017 war Modi als erster indischer Premierminister nach Israel gereist.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.