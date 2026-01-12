Auslandreise

Merz trifft Modi (dpa / AP / Ajit Solanki)

In der Stadt Ahmedabad besuchten die beiden Politiker zunächst eine Gedenkstätte für den Nationalhelden Mahatma Gandhi. Ins Gästebuch schrieb der Kanzler, Gandhis unerschütterlicher Glaube an die Kraft der Freiheit und die Würde jedes Menschen inspiriere heute noch.

Bei den Gesprächen zwischen Merz und Modi soll es vor allem um Handels- und Rüstungsfragen gehen. Merz wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Es ist seine erste große Asienreise. Dass sie nicht etwa nach Japan oder China geht, gilt diplomatisch als besonderes Signal an die mittlerweile fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Umgekehrt wird es als besonderes Zeichen der Wertschätzung gesehen, dass Modi den Kanzler in seinem Heimatbundesstaat Gujarat empfängt.

