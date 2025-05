Kaschmir-Konflikt

Ein Terroranschlag auf Touristen war der Auslöser der jüngsten Gewalt zwischen Indien und Pakistan. (Mukhtar Khan/AP/dpa)

Premierminister Modi sagte in Delhi, dies sei Voraussetzung für den Fortbestand Pakistans. Bei einer weiteren Attacke gegen sein Land werde eine harte Antwort erfolgen, betonte Modi weiter. Er äußerte sich erstmals seit dem Beginn der Kämpfe vergangene Woche. Eine Stellungnahme Pakistans lag zunächst nicht vor.

Indien und Pakistan meldeten heute erstmals seit Tagen keine Schusswechsel an der gemeinsamen Grenze in Kaschmir. Die beiden Länder hatten sich am Samstag im Rahmen einer von den USA vermittelten Waffenruhe darauf geeinigt, alle militärischen Aktionen einzustellen.

