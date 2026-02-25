Geplant sind Gespräche mit Premierminister Netanjahu und Präsident Herzog. Am Abend will Modi vor dem israelischen Parlament sprechen. Auf der Plattform X schrieb er, beide Länder verbinde eine starke und facettenreiche strategische Partnerschaft. Die Beziehungen hätten sich in den letzten Jahren erheblich verstärkt.
Netanjahu bezeichnete sich und Modi als persönliche Freunde, als er den Besuch Anfang der Woche ankündigte.
Israel dürfte sich einen Schub an internationaler Unterstützung erhoffen, nachdem sich die Beziehungen zu vielen Verbündeten seit Beginn des Krieges im Gazastreifen verschlechtert haben.
Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.