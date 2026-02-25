Indiens Premierminister Narendra Modi reist nach Israel. (AP / Matias Delacroix)

Er wurde von Ministerpräsident Netanjahu empfangen. Neben Gesprächen mit Netanjahu ist auch ein Treffen mit Präsident Herzog vorgesehen. Am Abend will Modi vor dem israelischen Parlament sprechen. Er sagte, beide Länder verbinde eine starke und facettenreiche strategische Partnerschaft. Die Beziehungen zwischen Israel und Indien hätten sich in den vergangenen Jahren erheblich verstärkt.

Israel dürfte sich einen Schub an internationaler Unterstützung erhoffen, nachdem sich die Beziehungen zu vielen Verbündeten seit Beginn des Krieges im Gazastreifen verschlechtert haben.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.