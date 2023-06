Außenministerin Baerbock in Brasilien (picture alliance / photothek / Kira Hofmann)

Es sei enttäuschend, dass Deutschland selbst aus Umweltschutzgründen aus der Kohleförderung aussteige, aber verstärkt Kohle aus Kolumbien importiere, sagte die Sprecherin der indigenen Frauen-Organisation "Fuerza de Mujeres Wayuu" der Katholischen Nachrichten-Agentur. Die Auswirkungen der Minen seien verheerend. So habe etwa die Grube "El Cerrejon" in der nordkolumbianischen Provinz La Guajira die Wasserknappheit in der Region weiter verstärkt. Zudem berichtete Romero von systematischer Gewalt gegenüber den indigenen Gemeinschaften.

Die Kohleimporte aus Kolumbien nach Deutschland haben sich seit 2021 mehr als verdoppelt. Baerbock ist morgen in der kolumbianischen Stadt Cali zu Gast. Auf ihrer Lateinamerika-Reise wird sie von Arbeitsminister Heil begleitet.

