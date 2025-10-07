Gaza-Krieg

Die Gaza-Gespräche im ägyptischen Scharm El-Scheich gehen weiter. (Peter Dejong / AP / dpa / Peter Dejong)

Aktuelle Schwierigkeiten bestünden in der Umsetzung des US-Plans, erklärte ein Sprecher des katarischen Außenministeriums. Man erwarte die Ergebnisse der Verhandlungen in den kommenden Tagen. Bundesaußenminister Wadephul erklärte, es gehe jetzt darum, das Tempo nicht zu verlieren. Das Vertrauen in den Prozess dürfe nicht verloren gehen, sagte Wadephul nach einem Treffen seinem ägyptischen Amtskollegen Abdelatty in Kairo.

Die Gespräche wurden heute im ägyptischen Scharm el Scheich fortgesetzt. Laut einem Hamas-Führer verhandelt die militant-islamistische Organisation heute erneut mit Vermittlern aus Katar und Ägypten. In den nächsten Tagen sind unter anderem Gespräche unter Beteiligung der USA mit Vertretern Israels geplant.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.