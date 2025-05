"Ruhige Nacht"

Indien und Pakistan halten sich offenbar an die Waffenruhe. (AP / dpa / Asim Tanveer)

Die Armee teilte mit, die Nacht sei ruhig verlaufen - in Kaschmir ebenso wie in anderen Gebieten entlang der Grenze. Es seien keine Zwischenfälle gemeldet worden. Indien und Pakistan hatten sich am Samstag auf die Feuerpause geeinigt, die sich zunächst als brüchig erwies. Gestern beruhigte sich die Lage dann.

Der Konflikt zwischen beiden Ländern war nach einem Anschlag auf indische Touristen im indisch kontrollierten Teil der Kaschmir-Region wieder aufgeflammt. In der Folge kam es zu gegenseitigen Angriffen auch im Landesinnern, bei denen erstmals zahlreiche Drohnen eingesetzt wurden. Seit vergangenen Mittwoch wurden rund 60 Zivilisten getötet.

