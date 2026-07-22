Abhijeet Dipke, der Gründer der indischen Kakerlaken-Partei (AP Photo / Manish Swarup / Manish Swarup)

Ihr Gründer Abhijeet Dipke und andere führende Mitglieder würden vor dem Polizei-Hauptquartier an einer Sitzblockade teilnehmen, hieß es. Zu Protestmärschen wolle man allerdings nicht mehr aufrufen. Zu Wochenbeginn hatte es zahlreiche Verletzte gegeben. Ein Marsch zum Parlament sollte den Forderungen nach Rücktritt von Bildungsminister Pradhan Nachdruck verleihen. Pradhan wird politisch für einen Skandal um geleakte Dokumente einer Hochschul-Eingangsprüfung verantwortlich gemacht. Der Marsch war eine der größten Protestaktionen in Neu Delhi seit Jahren. Indiens Oppositionsführer Gandhi und weitere Mitglieder seiner Kongresspartei beteiligten sich aus Protest gegen das Vorgehen der Polizei an einer Sitzblockade vor der Residenz von Premierminister Modi.

Die Jugendbewegung entstand vor zwei Monaten, nachdem ein oberster Richter arbeitslose junge Menschen als Kakerlaken bezeichnet hatte.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.