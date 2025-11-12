Autoexplosion in Neu-Delhi

Die Personen seien im indisch kontrollierten Teil der Himalaya-Region Kaschmir bei einer Razzia aufgegriffen worden, teilte die Polizei mit. Bei dem Einsatz seien Waffen und Material zur Herstellung von Sprengstoff gefunden worden. Die Verdächtigen stünden in Verbindung mit in Pakistan ansässigen militanten Gruppen.
Am Montag waren in Neu-Delhi bei einer Explosion nahe dem Roten Fort, einer historischen Festungs- und Palastanlage, mindestens acht Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.