Übernahme-Angebot

Das Thyssenkrupp-Stahlwerk in Duisburg-Bruckhausen (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)

Der deutsche Industrie-Konzern teilte in Essen mit, man habe eine "unverbindliches" Angebot aus Indien erhalten. Der Vorstand werde dies nun prüfen. Angaben zu den Details der Offerte machte Thyssenkrupp nicht. Die Gewerkschaft IG Metall sprach von einer grundsätzlich guten Nachricht für die Beschäftigten und einem Prozess, den man konstruktiv begleiten wolle. Jindal Steel verfüge über einen eigenen Zugang zu Rohstoffen und Know-how in der grünen Transformation. Thyssenkrupp Steel ist Deutschlands größter Stahlhersteller mit über 26.000 Beschäftigten.

Die Konzern-Tochter war zuletzt wegen der Konjunkturschwäche, hoher Energiepreise und Billigimporten aus Asien in eine Krise geraten.

