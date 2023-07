Das Logo von Tata Steel (picture alliance / empics / Anna Gowthorpe)

Nach Angaben des Energieministeriums in London sollen in der Fabrik in Bridgewater im Südwesten des Landes bis zu 4.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Tata plant Investitionen von umgerechnet 4,6 Milliarden Euro. Die britische Regierung hatte neun Monate lang mit dem Konzern verhandelt.

Die Fabrik werde eine der größten in Europa sein und fast die Hälfte der Batterien liefern, die Großbritannien bis 2030 brauche, hieß es weiter. Dies werde dem Umstieg auf die Elektromobilität einen großen Schub verleihen. Großbritannien will den Verkauf von neuen Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb ab 2030 verbieten.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.