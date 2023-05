Der indische Premierminister Modi mit seinem australischen Kollegen Albanese. (AP / Wolter Peeters)

Das unterstrich der indische Premierminister Modi während eines Besuchs in Australien. Bei einem Auftritt in einem Stadion in Sydney sagte er vor Tausenden Anhängern, er gehe davon aus, dass sich der Handel zwischen den beiden Staaten in den kommenden fünf Jahren verdoppele. Sein australischer Amtskollege Albanese kündigte an, man werde die seit 2011 andauernden Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen bis zum Jahresende abschließen. Australien will den Handel mit Indien unter anderem intensivieren, um die Abhängigkeit von China zu verringern.

Beide Länder wollen zudem in der Sicherheitspolitik enger zusammenarbeiten - auch hierbei geht es um China, das im Indopazifik zunehmend Machtansprüche geltend macht. Der Zeitung "The Australian" sagte Modi, als zwei Demokratien hätten Indien und Australien gemeinsames Interesse an einer freien, offenen und inklusiven Indopazifik-Region.

