Das Verhältnis gilt als schwierig. Indien gibt sich zwar im Krieg Russlands gegen die Ukraine neutral, ist aber zugleich einer der wichtigsten Abnehmer von russischem Öl.

Mögliche Vermittlerrolle?

Vor seiner Reise in die Ukraine hatte Modi Polen besucht. Nach einer Unterredung mit Regierungschef Tusk in Warschau rief er zu Verhandlungen im Krieg Russlands gegen die Ukraine auf. Er sagte bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem polnischen Regierungschef Tusk in Warschau, man unterstütze Dialog und Diplomatie, um so schnell wie möglich Frieden und Stabilität wiederherzustellen. Dafür sei Indien bereit, gemeinsam mit seinen befreundeten Ländern jeden möglichen Beitrag zu leisten. Tusk ermutigte Indien zu einer Vermittlerrolle in dem Konflikt.

Polen zählt zu den wichtigsten militärischen Unterstützern der Ukraine und spielt auch eine wichtige Rolle als wichtige Rolle als logistische Drehscheibe für die Hilfe des Westens.

