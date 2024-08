Indiens Premierminister Modi und der ukrainische Präsident Selenskyj führen Gespräche in Kiew. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ukrainian Presidential Press Office)

Selenskyj sprach sich dafür aus, die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit mit Indien zu verstärken. Zum Auftakt hatten die Politiker in einer Gedenkstätte der im Krieg getöteten ukrainischen Kinder gedacht.

Es ist der erste Besuch eines indischen Premierministers in Kiew. Das Verhältnis beider Staaten gilt als schwierig. Indien gibt sich zwar im Krieg Russlands gegen die Ukraine neutral, ist aber zugleich einer der wichtigsten Abnehmer von russischem Öl. Im Juli war Modi in Moskau. Seine Umarmung mit Präsident Putin war im Westen auf Unverständnis gestoßen.

Ermutigung von Polen

Vor seiner Reise in die Ukraine hatte Modi Polen besucht. Bereits dort rief er zu Verhandlungen im Krieg Russlands gegen die Ukraine auf. Er sagte bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem polnischen Regierungschef Tusk in Warschau, man unterstütze Dialog und Diplomatie, um so schnell wie möglich Frieden und Stabilität wiederherzustellen. Tusk ermutigte Indien zu einer Vermittlerrolle in dem Konflikt.

Polen zählt zu den wichtigsten militärischen Unterstützern der Ukraine und spielt auch eine wichtige Rolle als wichtige Rolle als logistische Drehscheibe für die Hilfe des Westens.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.