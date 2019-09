Die westliche Literatur mache mit der Ausnahme von Science Fiction um den Klimawandel einen Bogen, sagte Ghosh dem Deutschlandfunk. Der 63-jährige Schriftsteller erklärte das mit der westlichen Literaturgeschichte. Im 19. Jahrhundert sei das Unwahrscheinliche, Unvorhersehbare, Magische und Monströse der Natur aus den Romanen verbannt worden zugunsten des bürgerlichen Erzählens. Die Natur sei der Wissenschaft zugeschlagen worden.

Ghosh wies darauf hin, dass Romane meist an einem bestimmten, klar definierten Ort spielen. Der Klimawandel sei aber translokal und nicht auf einen Ort beschränkt. Damit bringe er die Welt gleichzeitig auf dramatische Weise zum Schrumpfen. Ghosh selbst stellt sich in seinem neuen Roman "Gun Island" dieser Herausforderung, indem sein Protagonist an zahlreichen Schauplätzen mit den Folgen des Klimawandels und der damit verbundenen Migration konfrontiert wird.