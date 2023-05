Vor Asean-Gipfel

Asean-Gipfel auf Flores in Indonesien (Mohd Faizol Ab Aziz / BERNAMA / dpa Mohd Faizol Ab Aziz / BERNAMA / dpa / Mohd Faizol Ab Aziz Mohd Faizol Ab Aziz)

Indonesiens Präsident Widodo sagte, der Staatenbund werde in seinen Bemühungen nicht nachlassen, Myanmar Frieden zu bringen. Die anhaltende Krise in dem Land nach dem Militärputsch vor zwei Jahren ist einer der zentralen Punkte bei den morgen beginnenden zweitägigen Gesprächen auf der indonesischen Insel Flores. Dem Verband südostasiatischer Staaten gehören zehn Länder an, darunter auch Myanmar. Vertreter der Militärjunta sind nicht zu dem Treffen eingeladen.

Indonesien hat in diesem Jahr den Vorsitz über den Asean-Staatenbund. Das Land spielt schon lange eine Schlüsselrolle bei dem Versuch, die Generäle in Myanmar zu überzeugen, zur Demokratie zurückzukehren.

