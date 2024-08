Australien und Indonesien schließen ein gemeinsames Verteidigungsabkommen. (picture alliance / Zoonar / Alexander7)

Nach Medienberichten soll der Vertrag in den nächsten Tagen unterzeichnet werden. Dann wird der australische Verteidigungsminister Marles in der indonesischen Hauptstadt Jakarta erwartet. Das Abkommen soll es den beiden Staaten erleichtern, ihre Streitkräfte im Hoheitsgebiet des jeweils anderen Landes einzusetzen. Angesichts wachsender Spannungen mit China gewinnt die Beziehung zu Indonesien für Australien an Bedeutung.

