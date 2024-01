Tierschutz

Die Tiere wurden demnach mit gefesselten Beinen und verbundenen Schnauzen auf der Ladefläche entdeckt. Die Behörden der Stadt Semarang auf der Insel Java nahmen fünf Personen fest. Sie sollen nach der Tierschutzverordnung angeklagt werden. Ihnen drohen Haftstrafen.

Indonesien ist eines der Länder, in dem der Verkauf von Hunde- und Katzenfleisch noch erlaubt ist. Einige Städte wie Semarang haben aber in den vergangenen Jahren lokale Verbote für den Handel erlassen. Der Widerstand gegen den Verzehr von Hunden und Katzen im Land nimmt zu. Das gilt auch für andere Länder in Asien. In Südkorea will das Parlament kommende Woche über ein Verzehrverbot entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.