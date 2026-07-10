Vor Landtagswahlen

Tanja Gönner ist die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (Archivbild). (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Diese hielte man für fatal, sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Gönner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die AfD biete keine überzeugende Antwort auf die zentralen wirtschaftlichen Herausforderungen des Landes. Gönner betonte, der Kurs der Partei würde Investitionen erschweren, Verunsicherung schaffen und den Standort schwächen, statt Wachstum zu fördern.

Aus Sicht der AfD ist die Bundesregierung nicht in der Lage, auf die gegenwärtigen wirtschaftspolitischen Herausforderungen angemessen zu reagieren. Nötig sei eine grundlegende Neuausrichtung hin zu marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, bezahlbarer Energie und international wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen. Andernfalls werde sich die Abwanderung von Industrie und Arbeitsplätzen weiter verstetigen, teilte die Partei unlängst mit.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.