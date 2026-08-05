Medienbericht
Infantino beruft FIFA-Krisensitzung ein

FIFA-Boss Gianni Infantino hat Medienberichten zufolge für heute zu einer Krisensitzung des Weltverbandes nach Marokko geladen. Die Zeitung "The Times" sowie der englische Sender Sky meldeten, dass der heftig in der Kritik stehende Weltverbandschef wichtige Mitarbeiter zu einem Treffen in die Hauptstadt Rabat beorderte. Den Meldungen zufolge ist allerdings unklar, was der Schweizer dann genau besprechen will.

    FIFA-Präsident Gianni Infantino sitzt bei der WM in den USA im Stadion und klatscht in die Hände. Er schaut nach oben.
    FIFA-Präsident Gianni Infantino (Eric Gay / AP / dpa / Eric Gay)
    Infantino hatte zuletzt für eine Welle der Empörung gesorgt, als Pläne zum Verkauf von WM-Rechten an Investoren bekannt wurden. Der FIFA-Präsident lenkte zwar ein und verwarf die Idee - dennoch aber formiert sich vor allem in Europa heftiger Widerstand gegen ihn. Möglicherweise bedeutet die aktuelle Krise das Ende von Infantinos FIFA-Präsidentschaft. In den vergangenen Tagen hatten selbst enge Mitarbeiter Infantinos Kritik an ihrem Chef geübt.
    In Rabat ist der regionale Hauptsitz der FIFA für Afrika; 2027 stehen dort der 77. FIFA-Kongress sowie die nächsten Präsidentenwahlen an. In der Hauptstadt des WM-Co-Gastgebers von 2030 war Infantino in der vorigen Woche als Gast von König Mohammed VI. öffentlich aufgetreten.
    Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.