Dringlichkeitssitzung

Der Fußball-Weltverband solle die Pläne komplett aufgegeben und verbindlich zusichern, die Wettbewerbe nie wieder für private Investoren zu öffnen. Die WM dürfe nicht als Anlageprodukt behandelt werden und stehe nicht zum Verkauf, so die UEFA. Der afrikanische Fußballverband CAF rief seine Mitglieder dagegen auf, die Investorenpläne zu prüfen.
FIFA-Präsident Infantino will die kommerziellen Rechte an den WM-Turnieren in eine Tochtergesellschaft auslagern und mit der Beteiligung privater Investoren die Einnahmen steigern. Die kommerzielle Seite des Fußballs zu stärken, sei ein logischer nächster Schritt, begründete Infantino seine Pläne. Schließlich kämen bislang zu geringe Tranchen der gestiegenen Einnahmen an der Basis an.
Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.