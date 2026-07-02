Deutscher Halbleiterkonzern

Das neue Infineon-Werk in Dresden soll heute eingeweiht werden (ein Archivbild der Baustelle) (picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen)

Nach Angaben des Unternehmens ist die Fabrik eine der modernsten Produktionsstätten für Halbleiter weltweit. Die Chips werden unter anderem für Elektroautos, Rechenzentren und Industrieanlagen benötigt. Infineon investierte rund fünf Milliarden Euro in das neue Werk, wo 1.000 neue Jobs entstehen. Außerdem wird das Projekt mit Fördergeldern in Höhe von 920 Millionen Euro unterstützt. Im Februar 2025 hatte die EU-Kommission hierfür grünes Licht gegeben; auch die Bundesregierung und der Freistaat Sachsen sind an dieser Förderung beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.