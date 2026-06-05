Die Teuerung betrug im Mai 32,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie aus den Daten des türkischen Statistikinstituts hervorgeht. Im April hatte sie bei 32,4 Prozent gelegen. Besonders in den Bereichen Bildung, Wohnkosten, Ernährung und Transport stiegen die Preise überdurchschnittlich.
Die unabhängige türkische Forschungsgruppe Enag zweifelt die offiziellen Daten an. Für April berechnete sie eine Inflationsrate von mehr als 55 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.