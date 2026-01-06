Die Teuerungsrate bei Lebensmitteln war zuletzt nicht mehr so hoch. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um 1,8 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im November lag der Wert bei 2,3 Prozent.

Für Preisdruck im Dezember sorgten vor allem teurere Dienstleistungen, zu denen Autoversicherungen, Pauschalreisen sowie Friseur- und Restaurantbesuche zählen, während sich Energie verbilligte. Auch Lebensmittel wurden kaum noch teurer.

Im Gesamtjahr 2025 zogen die Kosten für die Lebenshaltung ​um durchschnittlich 2,2 Prozent an. Damit lag die Inflationsrate auf dem gleichen Niveau wie 2024. Für das neue Jahr prognostiziert das Kieler Institut für Weltwirtschaft einen Rückgang auf 1,8 Prozent.

