Die eurostat-Behörde am Gebäude in Luxemburg gibt die Inflationszahlen für den Euro-Raum bekannt. (MAGO / Steinach)

Das teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schätzung mit. Hauptgrund sind demnach die stark gesunkenen Energiepreise in den Euro-Ländern. Damit nähert sich die Inflationsrate dem von der Europäischen Zentralbank vorgegeben Ziel von zwei Prozent an. Im Juni hatte die EZB erstmals seit mehreren Jahren die Zinsen gesenkt.

