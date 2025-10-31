Die Inflation im Euroraum ist gesunken. (MAGO / Steinach)

Wie das EU-Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte, betrug die Teuerungsrate 2,1 Prozent nach 2,2 Prozent im Vormonat. Die Preise für Lebensmittel, Tabak und Alkohol stiegen demnach weniger stark als noch im September. Energie wurde günstiger.

Die höchsten Inflationsraten verzeichneten Estland und Lettland. Am niedrigsten fiel der Preisanstieg in Zypern und Frankreich aus. Deutschland liegt mit einer Inflation von 2,3 Prozent knapp über dem Durchschnitt.

