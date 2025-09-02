Die EZB peilt auf mittlere Sicht eine Inflation von 2 Prozent an. (picture alliance / Zoonar / stockfotos-mg)

Das teilte das EU-Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatte eine Rate von 2 Prozent erwartet, was dem Niveau der Vormonate Juni und Juli entsprochen hätte. Die EZB peilt auf mittlere Sicht eine Inflation von 2 Prozent an, weil sie dieses Niveau als optimal für die Konjunktur in der Währungsgemeinschaft erachtet.

Die EZB hatte nach einer Serie von zuletzt sieben Zinssenkungen in Folge im Juli eine Pause eingelegt und den Einlagesatz - das ist der Leitzins im Euroraum - bei 2,0 Prozent belassen.

