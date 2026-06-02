Der Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat lag damit 0,2 Prozentpunkte höher als noch im April, wie das EU-Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte. Als Grund werden weiter die Energiepreise genannt.
Die höchsten Inflationsraten verzeichneten Bulgarien, Litauen und Griechenland, die jeweils über sechs beziehungsweise über fünf Prozent liegen. Den niedrigsten Wert meldet Malta mit 2,1 Prozent. Deutschland liegt bei 2,7 Prozent.
Das EU-Statistikamt nutzt zur internationalen Vergleichbarkeit eine andere Berechnungsmethode als das Statistische Bundesamt in Wiesbaden.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.