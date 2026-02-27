Verbraucherpreise

Die Inflation im Februar ist etwas gesunken (Archivbild). (dpa-picture-alliance)

Wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, lag die Inflationsrate im Februar bei 1,9 Prozent. Im Vormonat hatte der Wert noch 2,1 Prozent betragen.

Preistreiber blieben Dienstleistungen, die sich gegenüber Februar 2025 um 3,2 Prozent verteuerten. Unter anderem wirkte sich den Statistikern zufolge die Verteuerung des Deutschlandtickets für bundesweite Fahrten im Regional- und Nahverkehr aus.

Auch für die meisten Lebensmittel mussten Verbraucher mehr zahlen als im Vorjahresmonat. Nach Daten aus den Ländern verteuerte sich vor allem Obst und Süßwaren, während Butter und Speisefette deutlich billiger wurden.

Energie wird günstiger, Benzin nicht

Entlastung gab es für Verbraucher bei der Energie. Hier sanken die Preise nach Angaben des Bundesamtes um 1,9 Prozent. Günstiger wurden nach Länderdaten Strom, Gas und besonders Heizöl. Autofahrer haben allerdings das Nachsehen: Zuletzt meldete der ADAC die höchsten Spritpreise seit mehr als eineinhalb Jahren.

