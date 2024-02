Allerdings lag die sogenannte Kerninflation im Februar voraussichtlich bei 3,4 Prozent. Hier werden die schwankungsreichen Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak herausgerechnet. Der Wert gilt daher als verlässlichere Messgröße für die Inflationstrends und die Einschätzung der Lage durch die Währungshüter.

Volkswirte rechnen nun mit einem weiteren Rückgang der Teuerungsrate im Laufe des Jahres, das Tempo könnte allerdings nachlassen. Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, Dullien, geht davon aus, dass sich im Jahresverlauf die Inflation dem Ziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent annähern dürfte. Für das Gesamtjahr rechnet das IMK im Schnitt mit maximal 2,5 Prozent Inflation. Deshalb und wegen der anhaltend schwachen Konjunktur müsse die EZB nun schnell die Zinsen senken, sagte Dullien.

Anders sieht das der Chefvolkswirt der Commerzbank, Krämer. Die "letzte Meile" im Kampf gegen die Inflation sei die schwierigste. Die Zeit sei daher noch nicht reif für Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank. Die Inflationsrate sei zwar weiter gesunken, sagte Krämer. Aber ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel gehe sie kaum noch zurück, obwohl sie deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der EZB liege.

Viel komme jetzt auch auf die Lohnentwicklung an, sagte Deutschlandfunk-Wirtschaftsredakteur Klemens Kindermann in unserem Programm . Es gebe Gewerkschaftsforderungen, die auf deutliche Steigerungen abzielten. Hinzu kommen Kindermann zufolge zahlreiche geopolitische Unsicherheiten, die auch Bundesbank-Präsident Nagel benannt habe.

Nagel hatte vor einer zu schnellen Zinssenkung im Euro-Raum gewarnt. "In früheren Zinszyklen war Abwarten stets der bessere Ansatz, als zu früh zu reagieren", sagte Nagel der Nachrichtenagentur Reuters am Rande des G20-Treffens im brasilianischen Sao Paulo. "Es wäre fatal, wenn wir zu früh Zinsen senken und dann kommt die Inflation nochmal zurück", ergänzte Nagel. Er zeigte sich aber zuversichtlich, "dass das Inflationsthema bis 2025 erledigt ist".

Die Euro-Währungshüter hatten seit Sommer 2022 mit zehn Zinserhöhungen in Folge auf die deutlich gestiegene Inflation reagiert. Die EZB strebt eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an. Im Januar lag sie im Euroraum bei 2,8 Prozent und in der EU bei 3,1, während es regional stark unterschiedliche Ausprägungen gibt. Während Länder wie Dänemark, Italien, Lettland, Litauen und Finnland zuletzt auf Werte knapp unter oder über 1 Prozent kamen, sieht die Lage in anderen EU-Staaten weniger positiv aus - etwa in der Slowakei (4,4 %), in Polen (4,5 %), Kroatien (4,8 %), Estland (5,0 %) oder Rumänien (7,3 %).