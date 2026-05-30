Teuerungsrate

Die Inflation wird vermutlich sinken. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Die Teuerung der Energie verlangsamte sich im Mai: Die Energiepreise legten um 6,6 Prozent zu, wie das Statistikamt mitteilte. Im April hatte der Preisanstieg hier noch satte 10,1 Prozent betragen. Die sogenannte Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel lag bei 2,5 Prozent.

Nahrungsmittel verteuerten sich dem Statistikamt zufolge nur unterdurchschnittlich um 0,4 Prozent. Der Preisanstieg bei Dienstleistungen lag mit 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat wieder etwas höher als im April.

"Tankrabatt zeigt Wirkung"

Als Ursache des Rückgangs bei der Teuerung sehen Analysten vor allem die Tankrabatt genannte Senkung der Steuersätze auf Diesel und Benzin in Höhe von rund 17 Cent. Die Regierung hatte den Rabatt Anfang Mai eingeführt, um die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Benzinpreise abzufedern.

"Damit hat der Tankrabatt seinen Zweck erfüllt", erklärte die Inflationsexpertin des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Silke Tober. Sie nannte den "Rückgang der Rohölpreise gegenüber April" als weiteren entscheidenden Faktor.

"Ohne den Tankrabatt läge die Inflationsrate etwa 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte höher", gab KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher an. Allerdings bleibe die "Preisdynamik bei den Dienstleistungen unangenehm hoch".

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.