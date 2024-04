In der Türkei steigt die Inflation. (picture alliance/Zoonar/DesignIt)

Das Statistikamt teilte mit, dass die Verbraucherpreise im Vergleich zu März 2023 im Durchschnitt um 68,5 Prozent zulegten. Besonders betroffen waren die Bereiche Gastronomie und Lebensmittel sowie Gesundheit, Bildung und Verkehr. Als ein Grund für die hohe Inflation gilt der erhebliche Wertverlust der türkischen Währung Lira in den vergangenen Jahren.

Beobachter sehen in dem Anstieg der Lebenshaltungskosten eine der Ursachen für die Niederlage der AKP von Präsident Erdogan bei den Kommunalwahlen am vergangenen Wochenende. In vielen Großstädten - darunter erneut in Istanbul - konnte sich die oppositionelle CHP durchsetzen.

