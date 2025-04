Die Inflationsrate im Euroraum fällt auf 2,2 Prozent. (dpa picture alliance / Mauritz Antin)

Laut dem Statistikamt Eurostat sank die Teuerungsrate im März auf 2,2 Prozent, nach 2,3 Prozent im Februar. Die Europäische Zentralbank peilt einen Wert von zwei Prozent an. In einigen Staaten der Euro-Zone liegt die Rate bereits deutlich darunter - so etwa in Frankreich mit 0,9 Prozent und in Luxemburg mit 1,5 Prozent. In Deutschland hatten sich die Verbraucherpreise im März um 2,2 Prozent verteuert.

